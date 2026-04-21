المغني الأمريكي دي دي يدفع بأنه غير مذنب في اتهامه بقتل فتاة مراهقة

دفع المغني "دي 4 في دي" بأنه غير مذنب في اتهامه بقتل الفتاة سيليست ريفاس هيرنانديز / 14 عاما/ بعد العثور على جثتها ممزقة الأوصال ومتحللة في سبتمبر داخل سيارته المهجورة من طراز تسلا.

وتُعد التهم التي توجيهها للمغني المعروف ، بمثابة أول تحرك علني ملموس في قضية مروعة ظلت التحقيقات فيها طي الكتمان إلى حد كبير طوال سبعة أشهر من العثور على جثة الفتاة سيليست ريفاس هيرنانديز.

ومن جهته، أوضح مكتب مدعي عام مقاطعة لوس أنجليس أن ديفيد بيرك (21 عاماً) وهو الاسم الحقيقي للمغني، يواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، وبارتكاب أفعال فاضحة بحق قاصر دون 14 عاماً، بالإضافة إلى تشويه الجثة.

ودفع محاميه أمام القضاء، ببراءته من جميع هذه التهم.