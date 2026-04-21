الإدارة الأمريكية تطلق بوابة لاسترداد الرسوم الجمركية

أطلقت الحكومة الأمريكية اليوم الاثنين بوابة إلكترونية تسمح للمستوردين باستعادة الرسوم الجمركية التي قضت المحكمة العليا بأنها غير قانونية.

واعتبارا من اليوم الاثنين، ستتمكن الشركات من التقدم بطلب استرداد المبالغ من خلال نظام الإدارة الموحدة ومعالجة الإدخالات.

وتقدر هيئة الجمارك الأمريكية أن المبالغ المعنية قد تصل إلى حوالي 166 مليار دولار. وأشارت تقديرات سابقة من جامعة بنسلفانيا إلى أن الرقم قد يصل إلى 175 مليار دولار - أي ما يعادل نحو 5ر2% من الميزانية السنوية للولايات المتحدة.

ويحق فقط للشركات التي دفعت الرسوم الجمركية مباشرة أن تطالب باسترداها. ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيستفيد المستهلكون بشكل غير مباشر.

وفي المرحلة الأولية، سيتم التركيز على معالجة حالات الرسوم التي لم تتم مراجعتها بشكل نهائي بعد أو تم الانتهاء منها مؤخرا. وستتم مراجعة الحالات الأقدم في وقت لاحق.



وقدمت آلاف الشركات طلبات عند إطلاق العملية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود إن التصاريح سيتم إصدارها خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يوما.