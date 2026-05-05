سمع دوي إطلاق نار قرب البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين، ما دفع عناصر الأمن إلى حالة استنفار مؤقتة.

وصدرت أصوات إطلاق النار عند تقاطع شارع إندبندنس مع الشارع الخامس عشر، القريب من البيت الأبيض، بحسب مراسل الأناضول.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث، في حين قام جهاز الخدمة السرية بنقل الصحفيين الموجودين في محيط البيت الأبيض إلى قاعة الإحاطات الإعلامية كإجراء احترازي.

ورفعت حالة التأهب بعد فترة قصيرة من أصوات إطلاق النار، لعدم وجود أي تهديد.

وتداول بعض الصحفيين العاملين داخل البيت الأبيض مقاطع مصورة وثقوا فيها تلك اللحظات، وظهرت فيها إجراءات أمنية مشددة اتخذها عناصر الخدمة السرية.

وفي تصريحات صحفية، قال أحد مسؤولي جهاز الخدمة السرية، إن عناصر الشرطة أطلقت النار على مشتبه به.

وامتنع المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، عن التعليق على الحالة الصحية للمشتبه به، واصفاً إياه بأنه "شاب".