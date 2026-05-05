الاتحاد الأوروبي يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات وعُمان

• متحدث الشؤون الخارجية أنور العنوني شدد على ترابط الأمن الأوروبي والخليجي ودعا إلى وقف الهجمات واحترام سيادة دول المنطقة

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تجدد "الهجمات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة" التي استهدفت "شركاءه الاستراتيجيين في الخليج"، معربا عن تضامنه مع الإمارات وسلطنة عمان.

وقال متحدث الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الهجمات الإيرانية تنتهك القانون الدولي".

وشدد العنوني، في تدوينته مساء الاثنين، على ترابط الأمن الأوروبي والخليجي، داعيا إلى وقف الهجمات واحترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها.

وأضاف: "نحن على استعداد للمساهمة في جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل دائم لخفض التوتر، وإنهاء الأعمال العدائية، ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ووضع حد لأنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، تعاملها مع 15 صاروخا و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات.

كما أفادت السلطات المحلية باندلاع حريق في منطقة صناعة النفط بالفجيرة، وإصابة ثلاثة أشخاص في الهجوم.

كذلك ذكرت تقارير إعلامية في سلطنة عمان، إصابة شخصين جراء أضرار لحقت بمبنى قيل إنه تعرض لهجوم إيراني.

بالمقابل، أكد مسؤول عسكري إيراني مطلّع أمس الاثنين، أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث، وفق التلفزيون الإيراني.

يأتي ذلك بينما تتصاعد مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، مما ينذر باحتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد حشدها قوات وطائرات مقاتلة، بدأت واشنطن الاثنين، ما قالت إنها عملية لمساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في المضيق على العبور، وهو ما اعتبرته طهران خرقا لوقف إطلاق النار.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

ونفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، بينها الإمارات، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.