أوكرانيا: درونز روسية تستهدف ميناء على نهر الدانوب

ذكرت السلطات الأوكرانية والرومانية، اليوم الجمعة، أن هجوما روسيا بطائرات بدون طيار "درونز" وقع خلال الليل ألحق ‌أضرارا بالبنية التحتية لميناء إزمايل، أكبر ميناء على نهر الدانوب في أوكرانيا، وأن إحدى طائرات الدرونز دخلت إلى الأراضي الرومانية.

يقع الميناء في الطرف الجنوبي ⁠الغربي لأوكرانيا، مقابل الأراضي الرومانية عبر نهر الدانوب. وأصبح منطقة مهمة تتعرض للهجمات بشكل متكرر خلال الحرب، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأدى الهجوم إلى اندلاع حرائق، سرعان ما تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة عليها. وقالت وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم الأوكرانية إن مباني للإدارة ‌والإنتاج ⁠ومرافق بنية تحتية للسكك الحديدية تعرضت لأضرار.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا و172 طائرة درونز على أوكرانيا منذ الساعة ⁠السادسة مساء أمس الخميس. وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت أو عطلت ⁠147 طائرة درون، لكن الصاروخ و20 درون أصابت ثمانية مواقع.

بدورها، قالت وزارة الدفاع ⁠الرومانية إن أنظمة الرادار رصدت طائرة درون تنتهك مجالها الجوي خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

إلى ذلك، أفادت السلطات المحلية الروسية بأن رجال الإطفاء واصلوا اليوم الجمعة محاولة إخماد حريق ‌اندلع في ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود، بعد مرور أكثر من 24 ساعة على هجمات أوكرانية بطائرات درونز.

وأضافت أن 177 من ⁠رجال الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحريق. وأسفر هجوم أمس الخميس عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين، وألحق أضرارا بناقلة نفط.

وقال الجيش الأوكراني إنه قصف مستودعين للنفط في شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية وبنية ‌تحتية ⁠في توابسي.