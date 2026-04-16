كشف الحكم مصطفى الشهدي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن سبورت والجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا خضوعه لعملية جراحية خلال أسبوعين بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وقال الشهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إنه خضع لفحوصات طبية برفقة الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، والتي أكدت التشخيص النهائي للإصابة، مشيرًا إلى استكمال بعض الإجراءات الطبية قبل الخضوع للجراحة.

وأضاف أن اتحاد الكرة سيتكفل بكافة تكاليف العملية الجراحية وبرنامج العلاج والتأهيل، لافتًا إلى أن هاني أبو ريدة أبلغه دعمه الكامل ومساندته في رحلة التعافي والعودة مجددًا إلى الملاعب.

كما أوضح أنه تلقى العديد من الاتصالات من لاعبين وحكام، كان من بينهم إمام عاشور، الذي حرص على الاطمئنان عليه، إلى جانب مهدي سليمان، وكريم بامبو، وعامر عامر، وهو ما منحه دفعة معنوية كبيرة خلال هذه المرحلة الصعبة.

واختتم الشهدي تصريحاته بالتأكيد على تقبله قضاء الله برضا، مشددًا على أنه يتعامل مع الإصابة بروح إيجابية وإصرار على العودة لاستكمال مشواره التحكيمي في أقرب وقت ممكن.