أسرة محمد عبد الوهاب تكشف كواليس حفل لندن: السوبرانو فاطمة سعيد ونادر عباسي قدما صورة مبهرة

تحدثت أسرة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، عن كواليس الحفل الذي أقيم مؤخرا، على خشبة مسرح دروري لين الملكي في العاصمة البريطانية لندن، لإحياء ذكرى موسيقار الأجيال.

وقال عمر محمد خليل، حفيد الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إن فكرة الغناء بالإيطالية تعود إلى السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، مشيرا إلى أنها «عاشقة لعبد الوهاب وتعيش فنه بطريقة مختلفة تماما».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، أن الهدف من الغناء باللغة الإيطالية كان لإظهار أن موسيقى عبد الوهاب «ليس لها حدود» أمام الغرب، مشيرا إلى أن لحن أغنية «أنا لك على طول» يسمح بهذا التمازج الذي نال إعجاب الناس بشدة، قبل أن تكمل السوبرانو فاطمة سعيد الأغنية بالعربية احتراما للفن وللجمهور.

من جانبه أشار محمد أحمد محمد عبد الوهاب، حفيد الموسيقار عبد الوهاب، إلى إقامته في لندن منذ 16 عاما، موضحا أن التحضير للحفل استغرق نحو 6 أشهر من العمل اليومي المتواصل.

وأضاف أن استخدام طرق دعاية في شوارع لندن عبر شاشات متحركة للترويج للحدث كان فكرة «عبقرية».

وكشف أن الجمهور ظن أن صوت الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي سُمع في الافتتاحية مولد عبر الذكاء الاصطناعي؛ لكن الصوت كان في الحقيقة للموسيقار محمد عبد الوهاب.

من جهتها، قالت ياسمينا محمد محمد عبد الوهاب، إن السوبرانو فاطمة سعيد تعد من أكثر المحبين لفن عبد الوهاب، مؤكدة أن الموسيقار يمثل بالنسبة لها قيمة فنية في «مكانة خاصة تماما».

وذكرت أن محمد عبد الوهاب هو الشخص الذي حبب فاطمة سعيد في الموسيقى منذ صغرها، مشيرة إلى أن الحفل خرج بصورة جميلة ومبهرة للغاية بفضل أداء السوبرانو فاطمة سعيد والمايسترو نادر عباسي.

ولفتت إلى أن الفرقة الموسيقية التي أحيت الحفل كانت مبهرة بمشاركة نحو 50 عازفا أجنبيا من أصل 55 عضوا في الفرقة، موضحة أن الأجانب كانوا يعزفون مقطوعات شرقية أصيلة مثل «عزيزة، وأنت عمري».