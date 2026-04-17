قد يعجبك أيضا

عرض الفيلم الأسباني الساخر «سطو في الثالثة» بمعهد ثربانتس بالإسكندرية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 أبريل 2026 - 3:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 أبريل 2026 - 3:56 ص

عرض نادي السينما التابع للمركز الثقافي الإسباني في الإسكندرية " معهد ثربانتس " مساء اليوم الخميس، الفيلم الأسباني “سطو في الثالثة” مع ترجمة باللغة العربية في قاعة العروض الفنية للمركز بوسط المدينة.
ويعد فيلم سطو في الثالثة أحد أفلام كلاسيكيات السينما الإسبانية وهو فيلم كوميدي يسخر من أفلام العصابات والسرقة التي لاقت رواجًا كبيرًا في السينما الأمريكية والإيطالية آنذاك.
وفيلم "سطو في الثالثة" إنتاج عام 1962، ومن إخراج خوسيه ماريا فوركيه في محاكاة ساخرة لأفلام الجريمة، وتدور أحداثه حول "جاليندو" أمين صندوق بنك غير سعيد يخطط لسرقة فرعه مع زملائه، ضمن نقد اجتماعي بأسلوب فكاهي.


قد يعجبك أيضا

