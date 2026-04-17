بي بي سي: إيران تعيد الاتصالات الدولية جزئيا وتخفف قيود الإنترنت

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن إيران بدأت تخفيف القيود المفروضة على الاتصالات، حيث سُمح مجددا باستقبال المكالمات الهاتفية الدولية عبر الخطوط الأرضية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل أواخر فبراير الماضي.

وذكرت أن خدمة الإنترنت عادت بشكل جزئي، كما أصبحت خدمات "جوجل" متاحة مجددا بعد نحو 50 يوما من الانقطاع، لكنها لا تزال تعمل بشكل غير مستقر، في حين تبقى المكالمات عبر الهواتف المحمولة محظورة.

وفرضت الحكومة الإيرانية قيودا واسعة على الإنترنت بعد بدء الهجمات في 28 فبراير، حيث أُتيح فقط استخدام ما يُعرف بـ"الإنترنت الوطني" الذي يقتصر على مواقع معتمدة من الدولة، بينما مُنحت جهات محدودة من الجيش والأجهزة الرسمية وصولا كاملا للشبكة.

وبررت طهران هذه الإجراءات بدواعٍ أمنية، إلا أن مراقبين يرون أنها تهدف أيضا إلى الحد من تداول المعلومات حول تداعيات الحرب داخليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.