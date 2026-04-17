موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق نادي الزمالك المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنظيره شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء سيحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه على شباب بلوزداد بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر ضمن منافسات نصف النهائي.

ويمنح هذا الانتصار أفضلية للفريق الأبيض قبل مواجهة الإياب، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى النهائي، بينما يحتاج الفريق الجزائري إلى الفوز بفارق هدفين لخطف بطاقة العبور مباشرة.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتيجة الذهاب، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل مبكرًا وتجنب أي مفاجآت من الفريق الجزائري.

وتأمل جماهير القلعة البيضاء في استمرار النتائج الإيجابية للفريق خلال الفترة الأخيرة، والاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج باللقب القاري.