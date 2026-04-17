واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإشادة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه بين إسرائيل ولبنان، معتبرا أنه يمثل "إنجازا مهما" على صعيد الاستقرار الإقليمي.

وفي منشور جديد على منصة "تروث سوشال"، وصف ترامب اليوم بأنه "قد يكون تاريخيا للبنان"، مضيفا أن "أمورا جيدة تحدث"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويأتي هذا التصريح ضمن سلسلة مواقف نشرها ترامب، حيث يُعد المنشور الأخير واحدا من بين عشرات المنشورات التي عبّر فيها عن رضاه إزاء التوصل إلى التهدئة، في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية مدى صمود الاتفاق على الأرض.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 380 موقعا "تابعا لحزب الله" في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 التي سبقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح في بيان أن الضربات شملت منصات إطلاق صواريخ ومقرات وعناصر من الحزب، مشيرا إلى أن هذه العمليات جاءت "دعما لتحركات القوات البرية" العاملة في جنوب لبنان.

وبالتزامن مع بدء سريان الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى داخل الأراضي اللبنانية لفرض "منطقة أمنية" بعمق 10 كيلومترات، حتى بعد وقف إطلاق النار.