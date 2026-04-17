جوتيريش يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ويشيد بدور واشنطن

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، مشيدا بدور الولايات المتحدة في تيسير هذا الاتفاق.

جاء هذا في بيان صحفي، أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، مساء اليوم/الخميس/ ونشرته الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، أكد جوتيريش، مجددا دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية وتخفيف معاناة المجتمعات على جانبي الخط الأزرق.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن يمهد وقف إطلاق النار هذا الطريق أمام المفاوضات والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (لسنة 2006) نحو حل طويل الأمد للنزاع.

كما حث جميع الأطراف على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات، راجيا أن يسهم هذا الاتفاق في الجهود المبذولة حاليا لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.