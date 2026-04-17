النائب محمد كمال: فوز الديمقراطيين بأغلبية النواب سيجعل سنوات ترامب المتبقية كابوسية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن نماذج البلدان القائمة على «الحكم الشعبوي» التي تعتمد «الدراما والصخب والشعارات التي لا تتحقق على الأرض» بدأت تواجه تحديات حقيقية أمام رغبة الناخبين في الهدوء والتركيز على الأوضاع المعيشية.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر «DMC»: «لا أستبعد سيطرة هذا المنطق على الناخب الأمريكي» في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الشارع الإسرائيلي بدأ يعبر عن «تعبه من مناخ الحروب اللانهائية»، مشيرا إلى أن انتهاء الحرب على الجبهة الإيرانية قد يدفع الناخب الإسرائيلي للبحث عن شخصية مختلفة تركز على الاقتصاد بدلا من القيادة إلى الحروب.

واستشهد بتجارب تاريخية مثل تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية، وشارل ديجول في فرنسا، منوها أن أبواب ستفتح في وجه نتنياهو بعد مغادرة الحكم.

ولفت في الوقت ذاته إلى تغير «المزاج الأمريكي»، مؤكدا أن في حال تغير الأغلبية في مجلس النواب إلى الحزب الديمقراطي، فإن السنتين المتبقيتين من حكم ترامب ستكونان «مختلفتين تماما وكابوسيتين».

ونوه أن مجلس النواب في الولايات المتحدة يمتلك سلطة أكبر من مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بالموازنات، موضحا أن ذلك سيمنحه القدرة على «المعاكسة» وتعطيل قرارات ترامب.