معتمد جمال يحذر اللاعبين ويجري تعديلات على التشكيل.. والفريق الضيف يتمسك بالأمل

يستضيف نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك في المباراة لتأكيد تفوقه ذهابًا وحسم بطاقة العبور للمباراة النهائية من نسخة الموسم الحالي للبطولة.

وحقق الزمالك انتصارا تاريخيا 1-0 على مضيفه شباب بلوزداد، يوم الجمعة الماضي، بملعب نيلسون مانديلا، وهو فوزه الأول على منافسه، الذي سبق أن تغلب على الفريق الأبيض في المباراتين اللتين أقيمتا بين الناديين من قبل.

كما يعتبر هذا هو الفوز الثاني للزمالك، حامل لقب الكونفيدرالية عامي 2019 و2024، على الأراضي الجزائرية في مختلف المنافسات الأفريقية.

وأصبح يكفي الزمالك التعادل في لقاء الإياب، الذي يقام بملعب القاهرة الدولي، من أجل الصعود للدور النهائي، في حين بات يتعين على شباب بلوزداد، الفوز بفارق هدفين، أو بفارق هدف وحيد شريطة إحرازه هدفين على الأقل في المباراة، حيث سيصعد في تلك الحالة متوقا بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفقا للائحة البطولة.

أما في حال فوز فريق شباب بلوزداد بهدف دون رد، فسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، من أجل تحديد الصاعد من بينهما للدور النهائي.

وتحوم الشكوك بشأن مشاركة البرازيلي خوان بيزيرا مع الزمالك في اللقاء، عقب تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الذهاب، تسببت في خروجه من ملعب المباراة خلال فترة الاستراحة.

ويدرس معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، الدفع باللاعب المغربي محمود بنتايج ضمن التشكيل الأساسي للفريق، بعد غيابه عن بعض المباريات الأخيرة.

ويُنظر إلى عودته كإضافة قوية للجانب الهجومي، لما يمتلكه من قدرات فنية ومهارية تساعد على زيادة الفاعلية أمام مرمى المنافس، خاصة في مباراة تتطلب تركيزًا كبيرًا وحسمًا مبكرًا.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم مهدي سليمان في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايج، وفي الوسط يلعب محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبدالله السعيد وأحمد فتوح خلف ثنائي الهجوم ناصر منسي وعدي الدباغ.

وحذر معتمد جمال لاعبيه من التهاون في مباراة العودة، مؤكدًا أن نتيجة الذهاب لا تعني حسم التأهل، في ظل وجود سيناريوهات عديدة قد تقلب الموازين وتؤدي إلى توديع البطولة.

وشدد المدير الفني، خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة التحلي بأقصى درجات التركيز طوال شوطي اللقاء، وعدم الانشغال بنتيجة المباراة السابقة، خاصة أن المنافس سيخوض اللقاء بكل قوة من أجل تعويض خسارته.

وأوضح معتمد جمال أن مثل هذه المباريات لا تحتمل الأخطاء، وأن أي تراجع في الأداء أو فقدان للتركيز قد يكلف الفريق الكثير، مطالبًا اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الفنية وتنفيذ الخطة بدقة، للحفاظ على أفضلية الذهاب وحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويطمح الزمالك للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، لا سيما وأن الفريق لم يتعرض لأي خسارة في معقله طوال مشواره في البطولة هذا الموسم.

من جانبه، لا يزال فريق شباب بلوزداد يمتلك الأمل في مواصلة مسيرته بالبطولة، بالنظر إلى نتائجه الجيدة خارج ملعبه خلال مبارياته بالمسابقة في الموسم الحالي، حيث حقق فوزين وتعادلين، في حين تلقى خسارة وحيدة.

وكانت سلطات الأمن المصرية وافقت على حضور 45 ألف من جماهير الزمالك في المباراة، بينما من المنتظر تواجد 1200 مشجع فقط للجمهور الجزائري.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين السوداني محمود علي محمود إسماعيل حكمًا لإدارة مباراة، ويعاونه التونسي خليل حساني مساعدًا أول، وأرسينيو شادريك مارينجولي من موزمبيق مساعدًا ثانيًا، بالإضافة إلى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا رابعًا وتم تعيين السوداني ياسر أحمد عبد العزيز حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الليبي عبد الرازق أحمد.

واختار «كاف» التنزاني أحمد إدي مجويي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي يحيى حدقة.

وستكون بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على موعد مع نهائي عربي خالص للمرة الثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة للمسابقة القارية، حيث يجمع نصف النهائي الآخر بين أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.