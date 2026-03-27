جيش الاحتلال: استهدفنا منشأة لإنتاج مواد تخصيب اليورانيوم في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استهداف منشأة تُستخدم في إنتاج المواد الأولية اللازمة لعملية تخصيب اليورانيوم في إيران، وذلك ضمن الهجمات المتواصلة على البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح جيش الاحتلال أن سلاح الجو، وبتوجيه من مديرية الاستخبارات، نفّذ ضربة استهدفت مصنعًا لاستخراج اليورانيوم من المعادن في مدينة يزد وسط البلاد، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وذكر البيان أن هذا المصنع يُعد الوحيد من نوعه في إيران، حيث تُعالج فيه المواد الخام المستخرجة من الأرض عبر عمليات ميكانيكية وكيميائية، تمهيدًا لاستخدامها كمدخلات أساسية في عملية تخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل مرحلة رئيسية في سلسلة الإنتاج المرتبطة بتطوير الأسلحة النووية، لافتًا إلى أن الضربات استهدفت البنية التحتية المركزية المستخدمة في عمليات الإنتاج داخل الموقع.

وأكد الجيش أن اليورانيوم المخصب عنصر حيوي في تطوير الأسلحة النووية، وأن استهداف المنشأة يهدف إلى حرمان إيران من الحصول على المواد الخام اللازمة لهذه العمليات، وتعميق الضرر الذي لحق ببرنامجها النووي.

وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع إيران من تطوير برنامج نووي عسكري.