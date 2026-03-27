حسين عبداللطيف: الفوز على تونس بداية مثالية لمنتخب الناشئين

أعرب حسين عبداللطيف، المدير الفني للمنتخب المصري للناشئين مواليد 2009، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مدينة بنغازي الليبية، مؤكدًا سعي البعثة المصرية للمساهمة في إنجاح بطولة شمال إفريقيا.

وقال عبداللطيف في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة، إن الفوز على تونس 1 / صفر، هو مكسب استراتيجي مهم، خاصة أن منتخب الناشئين، كان في راحة خلال الجولة الأولى، مما جعل النقاط الثلاث بداية مثالية للمشوار.

وأضاف أن دوري مواليد 2009 في مصر، انتهى الشهر الماضي، مما استدعى تجميع اللاعبين سريعاً في معسكر مغلق وخوض وديتين أمام تنزانيا للوصول للجاهزية المطلوبة.

وأوضح: "كنا نستحق الفوز بنتيجة أكبر اليوم، لولا إضاعة ركلة الجزاء، وقد اعتمدت في الشوط الأول على اختراقات الجناحين أكثر من العمق، قبل أن أعدل طريقة اللعب في الشوط الثاني وطالبت اللاعبين بضرورة الضغط المستمر، إلا أن الفريق تراجع نسبياً للحفاظ على هدف التقدم وتأمين الفوز أمام منافس قوي."

واختتم المدير الفني للمنتخب المصري للناشئين تصريحاته، بالتأكيد على أن الانضباط التكتيكي والروح، التي ظهر بها اللاعبون هي الركيزة، التي سيبني عليها المنتخب في المواجهات المقبلة، لضمان حسم بطاقة التأهل الأفريقية.

