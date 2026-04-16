شوبير: المحكمة الرياضية لن تنصف الأهلي في أزمة سيراميكا

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، رغم تأجيل اجتماعه، فإنه لن يتخذ "قرارات عنترية" في أزمة ركلة الجزاء غير المحتسبة في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويعيش الأهلي على وقع أزمة مع اتحاد الكرة بسبب قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب لمسة يد ضد أحمد هاني مدافع سيراميكا في مباراة الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "مجلس الأهلي لم يجتمع بصفة رسمية، بعض أعضاء المجلس حضروا إلى مقر النادي، ليس من بينهم الرئيس الكابتن محمود الخطيب، لكن لا توجد نية لاتخاذ قرارات عنترية".

وأضاف شوبير: "الأهلي لن يلجأ للمحكمة الرياضية لأنه ببساطة سيكون الرد وما شأننا بركلة جزاء غير محتسبة!.. أو حتى عدم جلب حكام أجانب مثلما حدث الموسم الماضي".

وواصل: "الأهلي عندما كان هناك ما يعزز موقفه أمام المحكمة الرياضية مثل أحقيته في الدوري الموسم الماضي، حشد قواه القانونية وأثبت حقه".