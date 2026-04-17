ينظِّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يوم الأحد المقبل، فعاليَّات الأسبوع الحادي والعشرين للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة في جامعة المنصورة تحت عنوان: (دِينًا قِيَمًا)، برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

وقال محمد الجندي - في بيان صحفي، اليوم /الخميس/ - إنَّ هذه الأسابيع الدعويَّة تمثِّل إحدى الآليَّات المهمَّة التي يعتمد عليها المجمع في تعزيز الوعي الدِّيني الرَّشيد، وترسيخ منظومة القِيَم في نفوس الشباب، بما يُسهِم في بناء إنسانٍ متوازنٍ قادرٍ على التفاعل الإيجابي مع قضايا مجتمعه، موضحا أنَّ هذه الفعاليَّات تأتي في إطار رؤية الأزهر الشَّريف الرامية إلى الجمع بين أصالة المنهج ومواكبة تحديات العصر.

وأشار الجندي، إلى أنَّ هذا الأسبوع الدَّعوي يهدف إلى ترسيخ اليقين الدِّيني من خلال إعادة الاعتبار للدِّين بوصفه مكوِّنًا أصيلًا في تشكيل وعي الإنسان وهُويَّته، والعمل على بناء حصانة فكريَّة ونفسيَّة لدى الشباب تمكِّنهم من مواجهة الشبهات والتيَّارات المنحرفة، فضلًا عن تعزيز قِيَم الانتماء والولاء للوطن في ضوء التعاليم الإسلاميَّة، وبيان المقوِّمات الإيمانيَّة لبناء الإنسان السَّوي وَفق رؤية الدولة المصريَّة 2030م، إلى جانب تأكيد دور الدِّين في بناء الحضارات ورُقيِّ الأمم، وتعزيز القِيَم الأخلاقيَّة بما يدعم الأمن النفسي والمجتمعي، وكذلك إبراز الرؤية الإسلاميَّة في بناء الأوطان والحفاظ عليها، ونَشْر ثقافة التسامح، ونبذ التعصُّب، واحترام الآخر.

من جانبه، أشار الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، إلى أنَّ تنظيم هذه الأسابيع الدعويَّة داخل الجامعات يأتي انطلاقًا مِنَ الإيمان العميق بأهميَّة التواصل المباشر مع الشباب، والاستماع إلى تساؤلاتهم وقضاياهم، والعمل على معالجتها بأسلوب عِلمي رصين يجمع بين الإقناع العقلي والتأصيل الشَّرعي، لافتًا إلى الحرص على تنوُّع محاور الفعاليَّات بما يلبِّي احتياجات الطلاب ويعزِّز وعيهم بقضايا دِينهم ووطنهم.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي في جامعة المنصورة على مدار خمسة أيَّام، بمشاركة نخبةٍ من علماء الأزهر الشريف؛ إذْ تتنوَّع الندوات والمحاضرات الفكريَّة التي تتناول عددًا مِنَ الموضوعات؛ هي: (الدِّين ضرورة حياتيَّة)، و(أركان الإسلام وأثرها في حياة الفرد والمجتمع)، و(قيمة الأوطان في الإسلام)، و(القِيَم والأخلاق.. معطيات إسلاميَّة)، و(بيان مركزيَّة الدِّين في بناء الحضارات ورُقِي الأمم).