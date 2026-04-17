ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن

أكد روبيرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني أنه لم يحسم موقفه، بشأن الاستمرار مع الفريق، أو الانتقال لفريق آخر في الصيف المقبل.

وقال روبيرت ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لا يزال لدينا بعض الوقت، النادي يعلم رأيي، وقد أتيحت لي فرصة للتفكير، لا أريد الحديث عن العروض ومستقبلي".

وأضاف المهاجم البولندي: "المباريات المتبقية والأهداف أهم، ليس من المهم متابعة الأخبار الجديدة التي تُنشر في الصحافة يوميًا، كما أنني لم أتخذ قراري النهائي بعد".

وعن الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قال: "الأمر مؤلم دائمًا، لقد بذلنا قصارى جهدنا حتى النهاية، كافحنا، وأردنا الفوز والتأهل إلى نصف النهائي".

وتابع: "لكن هذه هي كرة القدم، الآن علينا التركيز على الدوري الإسباني، ما زال أمامنا بضع مباريات ونريد الفوز بها قبل نهاية الموسم".

وأكمل: "لدينا إمكانيات هائلة، ولاعبون يتوقون دائمًا للعب والفوز، قد يبدو أحيانًا أننا نلعب بشكل أفضل، لكننا نخسر".

وأتم روبيرت ليفاندوفسكي تصريحاته قائلًا: "كرة القدم ليست عادلة دائمًا، لا تزال أمامنا مباريات مهمة، لا يمكننا التوقف عند ما حدث؛ علينا أن نبدأ بالتفكير في المستقبل، يجب أن نفكر دائمًا فيما يمكننا فعله".