بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل "وحزب الله"، كثف الجانبان على مدار اليوم الهجمات حيث قصفت تل أبيب منذ ساعات الفجر 93 منطقة في لبنان، ما أدى إلى استشهاد 35 شخصا وإصابة 106 آخرين.

فيما أعلن "حزب الله"، الخميس، تنفيذ 56 هجوما على مستوطنات ومواقع وآليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار 23 مرة في مناطق واسعة من الشمال.

فقبيل دقائق من بدء سريان الاتفاق، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومناطق محيطة بها شمالي إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ من لبنان، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت.

وذلك وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء ووزارة الصحة و"حزب الله" في لبنان وإعلانات صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حتى الساعة 20:50 ت.ج.

- ضربات إسرائيلية عنيفة

فمن جهته، واصل الجيش الإسرائيلي لليوم التاسع ضرباته العنيفة على لبنان بوتيرة عالية كما كان الحال خلال الأيام الثمانية الماضية منذ رفض تل أبيب شمول لبنان بالهدنة مع طهران، التي تم إعلانها في 8 أبريل الماضي.

ومع إعلان ترامب، مساء الخميس، عن وقف لإطلاق النار في لبنان مدته 10 أيام، كثفت إسرائيل من غارتها الجوية على البلد العربي، موقعا عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض عدة مناطق جنوبية اليوم، لقصف جوي منها بلدات: تبنين، الهبارية، الصرفند، القطراني، رومين، تول، عين بعال، حناويه، السلطانية، الطيري، قلاويه، كفردونين، حومين الفوقا، كفرشوبا، عيتا الجبل، صفد البطيخ، عدلون، خربة الدوير، السماعية، النبطية الفوقة.

إضافة إلى بلدات: فرون، حاريص، تولين، صديقين، كفرحتى، كفررمان، أرنون، عبا، يحمر الشقيف، زوطر الشرقية، عربصاليم، عين بوسوار، كفرحونة، كفرا، الغازية، أركي، الريحان، الوردية، سجد، دبعال، بنعفول.

بجانب بلدات: السكسكية، الزرارية، ميفدون، حومين التحتا، القصيبة، كفرصير، زوطر الغربية، كفرتبنيت، صير الغربية، عدشيت، دير الزهراني، الشهابية، دير قانون النهر، عريض دبين، المجادل، عرمتى، الرمادية، زبقين، الصرفند، مجدل زون، عنقون، أنصارية، عيتيت.

كما طالت الغارات الإسرائيلية مناطق: الواسطة، والقاسمية، والجبل الرفيع، وأحراج علي الطاهر، ومنطقة بين بلدتي كفرا وحاريص، ومخيم برج الشمالي، وجسر القاسمية، وطريق ضهر البيدر، وأوتوستراد "حبوش - النبطية"، وطريق عام الدوير، وطريق زفتا.

بينما تعرضت عدة مناطق جنوبية لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي معا منها مدينة الخيام وبلدات: دبين، المنصوري، القليلة، الحنية، البازورية.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية بلدات: طيردبا، بيت ياحون، دير قانون رأس العين، شارنيه، رشكنانيه، القصير، ومنطقة وادي الخنازير، والمنطقة بين بلدة عين بعال وحي النباعة.

كذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا على مدينة النبطية، واستهدف عدة أحياء ومناطق، منها أحياء الراهبات والتعمير والمسلخ، ومحيط المدينة الصناعية، ومحيط سوبر ماركت التوفير على جادة نبيه بري.

وفي مدينة بنت جبيل، تجددت الاشتباكات العنيفة ليلا وصباحا بين عناصر من "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التقدم والتوغل بها، وبخاصة عند محور الملعب، وشارك فيها الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي.

أيضا، قامت القوات الإسرائيلية بنسف منازل عند مدخل السوق الكبير.

ومنذ أيام، يحاصر الجيش الإسرائيلي بينت جبيل، وهي ذات رمزية كبيرة لـ"حزب الله"، ويعلن بوتيرة شبه يومية مقتل وإصابة عسكريين، جراء مقاومة قوية من مقاتلي الحزب.

شرقا، شن الطيران الإسرائيلي، الخميس، 3 غارات على بلدة سحمر.

وفي الوسط، أغار على بلدة السعديات بمحافظة جبل لبنان.

- حصيلة الضحايا

وبشأن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 وإصابة 33 في حصيلة أولية لغارة على بلدة الغازية، واستشهاد 7 وإصابة 27 بغارات على بلدتي السكسكية والزرارية.

ولفتت الوزارة إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 21 بغارة على بلدة عدلون، واستشهاد امرأة وإصابة طفلين بالغارة على بلدة السعديات، وإصابة اثنين من المسعفين بجروح بالغة جراء استهداف سيارة إسعاف في بلدة تبنين.

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط 4 شهداء بغارة على الشهابية، و3 شهداء وجرح عدد آخر بغارة على حي المسلخ في مدينة النبطية، وشهدين في غارة استهدفت سيارة على طريق زفتا، وشهيدين في غارة على بلدة دير قانون رأس العين.

إضافة إلى استشهاد باستهداف سيارة على طريق "ضهر البيدر"، وشهيد باستهداف منزل في بلدة الهبارية، وشهيد باستهداف دراجة نارية على أوتوستراد "حبوش - النبطية"، وشهيد و3 مصابين بينهم عسكري باستهداف جسر القاسمية، وشهيد من المسعفين بغارة على بلدة المجادل.

بجانب: شهيد (سوري) باستهداف دراجة نارية في منطقة القاسمية، و3 مصابين من العمال السوريين بغارة على أحد بساتين منطقة الواسطة، و15 مصابا باستهداف ورشة عمال سوريين قرب القاسمية.

- أضرار مادية

وحول الأضرار المادية، تسببت الغارات الإسرائيلية في أضرار جسيمة بمستشفى بلدة تبنين، واندلاع حريق في مبنى تجاري بالقرب من المستشفى، وأضرار كبيرة بمنازل في بلدة سحمر، وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدتي القطراني والسريرة.

كما فجر الجيش الإسرائيلي مبنى مدرسة ثانوية بلدة مروحين، ونسف منازل عند مدخل السوق الكبير في مدينة بنت جبيل، وقصف جوا حي التعمير في مدينة النبطية ما تسبب في دمار وأضرار بعدد من المباني والمنازل السكنية.

يضاف إلى ذلك، تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية على جسر القاسمية في قطع الجسر كليا، ما أدى إلى فصل جنوب الليطاني عن شماله أمام حركة السير وعبور المواطنين.

- هجمات "حزب الله"

في المقابل، أعلن "حزب الله" في 49 بيانا عن شن 56 هجوما على أهداف إسرائيلية.

ومفصلا الهجمات، أفاد "حزب الله" بشن 14 هجوما بصليات صاروخية على 8 مستوطنات شمالي إسرائيل، هي: نهاريا (5 مرات)، كرمئيل، بكيعين، كريات شمونة (مرتان)، مسغاف عام، مرغليوت، كفرجلعادي (مرتان)، يعرا.

الحزب ذكر كذلك أنه شن 16 هجوما بصواريخ ومسيرات على مواقع عسكرية، منها 13 شمالي إسرائيل، تشمل: قاعدة شراغا (المقرّ الإداريّ لقيادة لواء غولاني)، وثكنة ليمان (مرتان)، ومدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا، ومواقع هضبة العجل وحانيتا ورأس الناقورة (هجومان)، ومرابض مدفعية بمستوطنة كفرجلعادي (هجومان)، وبنى تحتيّة للجيش بمستوطنة كرميئيل، ومنصة قبة حديدية، وتموضع أفراد في ثكنة ‏العليقة بالجولان السوريّ المحتل.

بجانب 3 مواقع في جنوب لبنان، تمثلت في مرابض مدفعيّة في بلدتي البياضة والعديسة، وبين بلدتي العديسة ورب ثلاثين.

كما ذكر الحزب أنه هاجم بصليات صاروخية ومدفعية 21 تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، في مدينتي بنت جبيل (4 تجمعات)، والخيام (3 تجمعات)، ومنطقة تلة الحمامص، وشرق بلدة رب ثلاثين، وبلدتي الطيبة (تجمعان) والقنطرة (7 تجمعات) ومنطقة "مشروع الطيبة" وقرب منطقة "معتقل الخيام".

وفي شمال إسرائيل، أشار الحزب إلى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع المالكيّة بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة.

وبخصوص الآليات العسكرية، قال الحزب إنه استهدف بالصواريخ 8 دبابات ميركافا وناقلتي جند ومدرعة من نوع نميرا ببلدتي القنطرة والبيّاضة ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وحقق "إصابات مباشرة".

ولفت إلى أنه استهدف أيضا طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450 - زیك" مقابل بلدة عدلون جنوبي لبنان بصاروخ أرض جوّ وشوهدت تسقط في البحر.

- صفارات إنذار

على الجانب الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار 23 مرة على الأقل في 34 منطقة شمالي إسرائيل، الخميس، للتحذير من هجمات بصواريخ ومسيرات لـ"حزب الله".

ففي منطقة الجليل الغربي، تم تفعيل الصفارات في بلدة الشيخ دنون، ومستوطنات: ساعر، بيزات، روش هانيكرا، شلومي، ليمان، حانيتا، شاطئ أخزيف، شاطئ بيزات، جسر هازيف، مزارعة، أفدون، كابري، مانوت، بيت هعيمك، نيفيه زيف، ومنطقة ميلوت تسافون الصناعية، بالإضافة إلى مدينة نهاريا.

وفي منطقة إصبع الجليل، دوت الصفارات في مستوطنات ميتولا، كفار يوفال، معيان باروخ، كفار روجر، يفتاح، مبوؤوت هرمون، كريات شمونة، مسغاف عام، كفار جلعاد، موشاف أبيريم، مرغليوت.

وفي منطقة الجليل الأوسط، دوت الصفارات في مستوطنات كمون، رأس العين، بكيعين، ومنطقة كرمئيل الصناعية.

كما دوت الصفارات في مجمع الكريوت الاستيطاني بمنطقة خليج حيفا.

وشهدت بعض المناطق تكرار الإنذارات، خصوصا في كفار جلعادي وشلومي وروش هانيكرا وشاطئ أخزيف وكريات شمونة ونهاريا وبيزت كفار يوفال وميتولا.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس الماضي عن 2196 شهيدا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.