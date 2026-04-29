تتصاعد في إنجلترا الأصوات المطالِبة بتحرك قوي من نادي ليفربول لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح مع نهاية الموسم، وسط ترشيحات بضم أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ.

النجم السابق لليفربول، جيرمين بينانت، دعا إدارة النادي إلى الدخول بكل قوة في سباق التعاقد مع أوليسيه، معتبرًا أنه الحل المثالي لخلافة صلاح في مركز الجناح الهجومي الأيمن.

وقال بينانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “ليفربول يجب أن يذهب ويضم أوليسيه فورًا، بأي ثمن. هذا هو بديل محمد صلاح. بأي ثمن… أي مبلغ + (كودي) جاكبو”.

ويأتي هذا الطرح في وقت يواصل فيه أوليسيه تقديم مستويات استثنائية مع بايرن ميونخ، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة في 47 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، ليؤكد مكانته كأحد أفضل اللاعبين في أوروبا حاليًا.

كما بصم اللاعب الفرنسي على أداء لافت في مباراة بايرن الأخيرة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة مثيرة 5-4، حيث سجل هدفًا ونجح في تنفيذ 7 مراوغات ناجحة.

وكان أوليسيه قد انتقل قبل عامين من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز المواهب الشابة في القارة الأوروبية.

من جانبه، شدد المدير التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه على تمسك النادي باللاعب، قائلًا: “هذه القاعدة غير المكتوبة لا تزال قائمة حتى اليوم. بالنسبة للاعب مثل مايكل أوليسيه، لا يوجد سعر قد يجعلنا نتراجع”.

ويملك أوليسيه عقدًا مع بايرن ميونخ يمتد حتى عام 2029، وهو ما يجعل رحيله أمرًا بالغ الصعوبة، رغم الاهتمام المتزايد من أندية كبرى مثل ليفربول، خاصة في ظل الغموض المحيط بمستقبل محمد صلاح واقتراب نهاية حقبته مع النادي الإنجليزي.