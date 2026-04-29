إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة بلدغات عقارب في الوادي الجديد

تعرض 4 أشخاص، من بينهم طفلة، للدغات عقارب سامة، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد.

واستقبلت المستشفيات في مركزي الفرافرة والخارجة المصابين بلدغات عقارب، وهم: "خالد إدريس الطاهر"، 30 سنة، مزارع، وأصيب داخل مزرعة بمنطقة بئر 6 بمدينة الفرافرة، و"مجدي إسماعيل شومان"، 27 سنة، مزارع، وأصيب داخل منزله بمدينة الفرافرة، والطفلة "منة محمد أبو بكر"، 11 سنة، طالبة، أصيبت داخل منزلها بحي السبط البحري، و"ياسر أحمد محمدين"، 42 سنة، أصيب في منطقة مجاورة لمسجد معاذ بمدينة الخارجة.

ويخضع المصابون للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب والزواحف السامة، مع وضع الحالات تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

وتتزايد فرص ظهور العقارب والزواحف السامة في المناطق الصحراوية والزراعية مع ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة، خاصة في المناطق القريبة من الزراعات .