الأمم المتحدة: استمرار تدفق المساعدات إلى غزة رغم القيود والمخاطر

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، بأن العمليات الإنسانية في قطاع غزة مستمرة رغم القيود الكبيرة على الوصول، حيث تواصل فرق الأمم المتحدة جمع الوقود والغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات من المعابر الرئيسية، وإن ظل الوصول محدودًا، مع فتح بعض الطرق بشكل متناوب.

وذكر المكتب، أن المخاطر الناجمة عن المتفجرات لا تزال تمثل تهديدا خطيرا، إذ حذر شركاء إزالة الألغام من استمرار الإصابات بسبب الذخائر غير المنفجرة، مطالبين بتوفير إمكانية الوصول إلى المعدات الحيوية اللازمة لإزالتها بشكل آمن.

وفي السياق ذاته، يواصل الشركاء الإنسانيون تقديم خدمات الدعم النفسي، إلى جانب برامج موجهة للنساء والفتيات تشمل الحماية وتعزيز الرفاه، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية.

كما تستمر التقارير عن وقوع ضربات تؤثر على المناطق السكنية، ما يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة، ويعقد من جهود الإغاثة.