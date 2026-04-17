قال الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب يصرف على إيجارات المقرات من الوديعة التي تركها المؤسس خالد محيي الدين وفريق العمل المؤسس للحزب.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «نظرة» المذاع على «صدى البلد»، أن المؤسسين استطاعوا ادخار مبلغ 5 ملايين جنيه، والتي كانت تُعد في وقتها مبلغا كبيرا، مشيرا إلى وصولها الآن إلى حوالي 7 ملايين جنيه.

وأوضح أن التجمع «حزب فقير» وغير جاذب للأثرياء الذين يفضلون أحزاب أخرى، لافتا إلى أن إيرادات الإعلانات لا تغطي تكاليف إصدار جريدة الحزب الشهرية.

وشدد أن الحزب يمثل جزءا أصيلا من الدولة المصرية وليس من الحكومة، موضحا أن مطالبته بدعم الدولة للحزب لا يمنع معارضتها، كون الأموال «فلوس الشعب» وليست ملكا للحكومة.

وطالب بحصول الصحيفة الحزبية على حصة من الإعلانات أسوة بالصحف القومية التي يتم مساعدتها، لافتا إلى أن الحزب لا يطلب نفس الحجم التي تحصل عليها تلك الصحف.

ولفت إلى توقف الدعم الحكومي للأحزاب، موضحا أن الحزب يمتلك حاليا نوابا منتخبين، من بينهم النائب أحمد بلال البرلسي الذي فاز في انتخابات الفردي بمدينة المحلة بدعم من العمال والفلاحين ورجال الصناعة.

ولفت إلى استقطاع الحزب نسبة تصل إلى 30% من مكافآت نواب الحزب في البرلمان لدعم الأنشطة الحزبية.