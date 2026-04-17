النائب عمر وطني يناشد رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة لحل مشكلة حظر سير سيارات النقل نهارا في العاصمة

حذر النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، من تداعيات القرار الصادر بشأن حظر مرور سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزة وغيرها من المناطق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن القرار يفرض حظرا بدءا من الساعة الحادية عشرة مساء، بينما يحصر توقيتات التحميل والنقل ما بين الثانية عشرة منتصف الليل إلى السادسة صباحا.

وتساءل: «أين المواقع والأشخاص الذين سيعملون في هذا الوقت؟»، موضحا أن القرار «يتسبب في مشاكل كثيرة جدًا» وفق قوله.

وأوضح أن الأزمة تطال منظومة النقل الخفيف، بدءا من السائق وصولا إلى صاحب السيارة والمساعدين.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، للتدخل لحل هذه المشكلة، لافتا إلى أن السيارات المضبوطة تُصادر ويذهب أصحابها إلى قسم الشرطة لدفع الغرامة.

من جانبه، جدد النائب مصطفى بكري، المناشدة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء لـ «حل هذه المشكلة»، قائلا: «يجب حل هذه المشكلة التي تسببت في تعطيل الناس، وأغلقت المحال والمصانع».

وتقرر بداية من يوم السبت 7 إبريل، حظر سير السيارات النقل بجميع أنواعها وحمولتها على كل الكباري بمدينة القاهرة ليلا ونهارا، ويجوز السماح لسير السيارات النقل من الساعة 12 ليلا حتى 6 صباحا على الكباري الآتية «كوبري السماد –روض الفرج – كوبري الأميرية – كوبري المنيب – كوبري المرازيق»، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية بمدينة القاهرة.

وأهم المحاور التي ورد عليها حظر السير بالنسبة للنقل الثقيل «محور المطار– محور كورنيش النيل شبرا العلوي حتى طره– محور كوبري أكتوبر محور الأزهر– محور القصر العيني»

ويصرح لمركبات النقل التي تحمل مواد تموينية وبترولية بالسير بالمحاور المشار إليها من 8 مساء حتى 7 صباحا، وذلك بتصريح مسبق.

وتقرر حظر السير داخل الأنفاق التالية «نفق الأزهر– الثورة– الطيران– يوسف عباس– العروبة– جزيرة الزمالك– جاردن سيتي– القصر العيني – المعادي– منطقة مصر الجديدة والنزهة– ميدان العباسية امتداد رمسيس– طريق وسط المدينة– جسر السويس– مناطق وسط المدينة- ميدان رمسيس– شارع الجمهورية– الأوبرا– ميدان عابدين– شارع التحرير»

وتقدم النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، موجه إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن سير سيارات النقل بجميع أنواع حمولتها من الساعة 12 صباحًا إلى الساعة 6 صباحًا، وحظرها باقي اليوم، مطالبا بمراجعة القرار.