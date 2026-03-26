قال الدكتور عمرو حسين، الخبير في مجال التصنيف الائتماني، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقود العالم عبر أربعة ركائز، تتمثل في ادعاء البوصلة الأخلاقية، وحرية التعبير، والمؤسسات، والتفوق التكنولوجي، منوها أن هذه الركائز تنهار الواحدة تلو الأخرى.

وعبر خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» عن شعوره بالذهول من بعض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب غالبا ما يظنها المشاهد في البداية «ذكاء اصطناعيا» قبل أن يكتشف حقيقتها.

واستشهد بواقعة وفاة المحقق الخاص السابق به والمدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بوب مولر، والذي كان يحظى باحترام واسع، موضحا أن رد فعل ترامب فور علمه بالوفاة : «لقد مات روبرت مولر للتو، جيد، أنا سعيد بموته»، فضلا عن إجابته بأنه من سيدير مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة مع «أية الله» دون تحديد من يقصد، أو قوله في مناسبة أخرى بأن المضيق سيفتح «من تلقاء نفسه».

وأضاف أن التقارير الواردة من الولايات المتحدة تشير إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يطمح لشن هذه الحرب منذ أربعين عاما، ووجد ضالته المنشودة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن كل الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين رفضوها، مشددا أن الرئيس ترامب بات «يقفز فوق المؤسسات، وألغى دولة المؤسسات».

ونوه إلى التباين والتباعد بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي نتيجة اختلاف الأهداف، مشيرا إلى إلى أن هدف إسرائيل يتمثل في القضاء الكلي على الدولة الإيرانية وتحويلها إلى ساحة للفوضى الكاملة.

ولفت إلى تصريحات السيناتور كريس ميرفي، التي أشار خلالها إلى أن أهداف الحرب الأمريكية اليوم تحولت إلى فتح مضيق هرمز، والذي كان مفتوحا قبل اندلاع الحرب وتسببت أمريكا في إغلاقه.