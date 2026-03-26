قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن وبيض المائدة شهدت «انخفاضا كبيرا»، مشيرا إلى أن الدواجن سلعة حية شديدة المرونة صعودا وهبوطا وفقا لآليات العرض والطلب.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن إنتاج مصر في النصف الثاني من عامي 2025 و2026، والمتوقع في 2027، يشهد زيادة تتراوح بين 20% إلى 25% مقارنة بالعام الماضي.

ونوه أن شهر رمضان كان موسما استهلاكيا استثنائيا شهد ضغطا كبيرا للغاية على الاستهلاك، مؤكدا أن عودة الاستهلاك للحدود الطبيعية مع زيادة الإنتاج والمعروض أدى إلى انخفاض الأسعار.

وأوضح أن أسعار الكيلو في المزرعة تراجعت من مستويات 105 جنيها لتصل اليوم إلى 78 جنيها، بنسبة حوالي 25%، منوها أن هذه المرونة السعرية تحققت رغم تحرك أسعار النقد الأجنبي ومشاكل الإمداد والشحن الناتجة عن الظروف الدولية.

وأكد نجاح قطاع الدواجن في تحقيق الاكتفاء الذاتي في زمن الحروب والأزمات الإقليمية والدولية التي بدأت منذ جائحة «كوفيد»، لافتا إلى أن أسباب التراجع تعود إلى تراجع الاستهلاك إلى المعدل الطبيعي بعد رمضان، إلى جانب زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الإنتاج من بيض المائدة وصل لأكثر من 16.5 مليار بيضة سنويا، والذي الإنتاج الأكبر والأضخم في المنطقة، منوها إلى بدء تصدير بيض التفريخ وبيض المائدة وكتاكيت الأمهات للخارج.

وأوضح أن صناعة الدواجن في مصر تستوعب ملايين العمالة وتتجاوز استثماراتها 200 مليار جنيه، لافتا إلى أن الإنتاج اليوم من الدواجن تجاوز مليار و600 مليون دجاجة، مع مستهدف الوصول إلى 2 مليار و200 مليون دجاجة.