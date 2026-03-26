مصر تسلم شحنة معونات طبية لغانا لعلاج فيروس سي

شهد السفير وائل فتحى ، سفير مصر لدى غانا، إجراءات تسلم وزارة الصحة الغانية لشحنة الأدوية المُعالجة لفيروس الكبد الوبائي "سي" والمقدمة من الجانب المصري كمعونة طبية، بحضور نائبة وزير الصحة وعضو مجلس النواب الغانيين، والجهات الطبية ومنظمة الصحة العالمية ووسائل الإعلام المحلية.

وألقى السفير المصرى الضوء على مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة فيروس الكبد الوبائي "سي" ، وحرص سيادته على مساعدة الدول الأفريقية الصديقة لتعزيز جهودها في هذا الشأن، لا سيما بعدما توجت الجهود المصرية بالحصول على شهادة الجدارة والتحقق من منظمة الصحة العالمية باعتبارها أول دولة في العالم تنجح في القضاء كلياً على ذلك الفيروس.

كما تناول السفير المصري مجالات التعاون المشترك بين مصر وغانا، والتي تشهد تنامياً ملحوظاً بمختلف المجالات في الفترة الراهنة في ظل توافر الإرادة السياسية الرشيدة في البلدين لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب والبناء على العلاقات التاريخية الممتدة بينهما.

من جانبها، ثمنت نائبة وزير الصحة الغاني الدعم المصري والمعونات الطبية لمكافحة مرض فيروس الكبد الوبائي المنتشر في غانا، فضلاً عن برامج التعاون الصحي الأخرى مع الجانب المصري، والتي تستهدف تعزيز القدرات الوطنية ببلادها، مشيرة إلى أن تلك المعونة الطبية تعد الدفعة الثالثة على التوالي التي تقدمها مصر، بما يعكس دعمها للدول الافريقية والذي يحظى بتقدير واسع من الدولة الغانية قيادة وشعباً.