القاهرة الجديدة تعتذر لسكانها عن تأخر سحب تجمعات مياه الأمطار

تقدم جهاز تنمية القاهرة الجديدة باعتذار إلى سكان المدينة عن أي قصور شاب عملية سحب تجمعات مياه الأمطار يوم الأربعاء، جراء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد الجهاز في بيان صباح اليوم أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة منذ بدء هطول الأمطار، وقد تم الدفع بجميع المعدات وفرق العمل للتعامل الفوري مع تجمعات المياه في مختلف الأحياء.

وأشار البيان إلى استمرار الأعمال حتى الانتهاء الكامل من جميع المناطق المتأثرة، تحت متابعة ميدانية مباشرة من المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس الجهاز، وبإشراف نواب ومعاوني رئيس الجهاز، لضمان سرعة الإنجاز وعودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وشدد الجهاز على حرصه الكامل على تحسين مستوى الخدمات والاستجابة الفورية لأي طوارئ، مثمنًا تعاون المواطنين وتفهمهم للظروف الاستثنائية.