الخميس 26 مارس 2026 12:51 ص القاهرة
أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير

محمد ثابت
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 12:43 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 12:46 ص

أكد أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، أن حارس الأهلي، مصطفى شوبير، هو الخيار الأنسب لحماية عرين منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في المواجهات الودية أمام منتخبي السعودية وإسبانيا.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة إم بي سي مصر 2، إنه يرفض سياسة التدوير بين حراس المرمى، مشددًا على ضرورة الاعتماد على حارس أساسي يمنح الفريق الاستقرار.

وأضاف أن مشاركة ناصر منسي في مباراتي السعودية وإسبانيا ستكون حاسمة في تحديد موقفه من الانضمام لقائمة المنتخب في كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعب يقدم مستويات مميزة مع الزمالك، لكن الاختبار الحقيقي يكون على المستوى الدولي.

وأوضح قاسم أنه لا يفضل الدفع بالمدافع محمد عبد المنعم من بداية اللقاء، نظرًا لعدم استعادته الحساسية الكاملة للمباريات، مشيرًا إلى إمكانية الاعتماد على الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد في حال اللعب بثلاثة مدافعين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب، التي ستشهد تحديد ملامح قائمة الفراعنة قبل كأس العالم.


