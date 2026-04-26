اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مساء السبت، مركز اقتراع في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية، في تجمع قرى جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على فلسطينيين بالضرب ما أدى لإصابة 6 منهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها في الخليل تعاملت مع 6 إصابات، في اعتداء نفذه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم مركز اقتراع، في تجمع قرى "خلة المية" جنوب الخليل، مشيرة إلى أنه تم تقديم العلاج الميداني للمصابين.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت اتجاه المواطنين، ما تسبب في اختناق عدد منهم، كما حطمت عددا من المركبات.

وتجمع قرى "خلة المية" يضم 6 تجمعات سكانية الفلسطينية، وهي: خلة المية، الديرات، إرفاعية، أم لصفا، البويب، أم الشقحان.

وجاء هذا الاقتحام، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية الفلسطينية، ومواصلة فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الأحد.

وصباح السبت، فتحت 491 مركز اقتراع تضم 1922 محطة انتخابية أبوابها في الضفة الغربية، في تمام السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4:00 ت.غ)، لاستقبال نحو مليون و30 ألف ناخب، لاختيار ممثليهم في 183 هيئة محلية، منها 90 مجلسا بلديا، بينها بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، تتنافس فيها 321 قائمة تضم 3 آلاف و773 مرشحا، إضافة إلى 93 مجلسا قرويا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحا.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة منذ ذلك التاريخ عن استشهاد 1154 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.