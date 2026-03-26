قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الديمقراطيين يتسمون دائما بـ «العنصرية»، متسائلا عما إذا كانت هناك دوافع أخرى لديهم بجانب العنصرية.

وشدد خلال مؤتمر للحزب الجمهوري، قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، على أهمية وجود «دليل على الوطنية» في الدولة، مطالبا بضرورة منع الرجال من المنافسة في رياضات النساء، كما يتوجب فصل المتحولين جنسيا عن «الناس الطبيعيين».

وأكد ضرورة غلق الحدود المفتوحة ومنع استباحتها أمام الجميع، مشيرا إلى أن القواعد البرلمانية مكنت الديمقراطيين من التصويت ضد قوانين مقترحة عديدة.

وأعرب عن كرهه الشديد لآلية «التصويت عبر البريد»، معتبرا بأنها وسيلة للخداع، مستشهدا بإدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي توصل في نهاية ولايته إلى ضرورة منع التصويت بالبريد لتجنب الخداع.

وأكد أن الاعتماد على «بطاقات الهوية» في التصويت يجعل العملية والنسب أكثر دقة، مشددا أن الديمقراطيين يحاربون هذا الأسلوب «لأنهم يريدون الغش والخداع».

وعلق ترامب على سير الحرب في إيران، قائلا: «انتصارنا في إيران ساحق، يقولون إننا ننهزم في إيران، ولكن في واقع الأمر نحن ندمرهم»، الإيرانيون ليس لديهم أي بحرية ولا جيش ولا أي قوات».

وشدد على ضرورة توقف هذه «الأخبار المضللة»، معتبرا أن أكثر من 94% من الأخبار مضللة، قبل بدء الانتخابات قائلا: «أنا فخور للغاية بكشف كل وكالات الأنباء التي تعمم الأخبار المضللة، وسأقود أمريكا نحو العظمة».