الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي الدور المهم لكل من مصر وباكستان وتركيا في الجهود الرامية لوقف التصعيد في المنطقة ومنعه من التوسّع، موضحا موقف الأردن الثابت في إدانة الهجمات الإيرانية على المملكة والدول العربية والإسلامية.

وخلال اتصالاته الهاتفية اليوم مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، شدد الصفدي على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي واستعادة الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا دعم الأردن لجهود الحكومة السورية في حماية سيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

كما بحث الصفدي و"إسحاق دار" الجهود المبذولة لوقف التصعيد ومنعه من التوسع، مؤكدًا عمق العلاقات الأردنية الباكستانية والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، مثمّنًا الدور الحيوي الذي تقوم به باكستان إلى جانب مصر وتركيا في هذا الإطار.