محمود عزب يكشف كواليس إنقاذ محمد سامي لـ «الست موناليزا»: لولا تدخله لما عُرض المسلسل في رمضان

كشف الفنان محمود عزب، عن كواليس تدخل المخرج محمد سامي، لإنقاذ مسلسل «الست موناليزا» الذي تقوم ببطولته زوجته الفنانة مي عمر، خلال موسم دراما 2026.

وقال خلال برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر فضائية «النهار»: «الأستاذ محمد علي قابل الأستاذ محمد سامي، لأنه سيخرج مسلسلا لزوجته، هذا أمر مؤكد، وأضاف للقصة وتناقش فيها، وترك الأستاذ محمد علي يخرج المسلسل؛ لكن بدأنا نشعر بأن ليس هناك إنتاج يومي».

وأوضح أن معدل الإنجاز في التصوير كان يصل إلى 3 دقائق بدلا من 10 دقائق يوميا، على سبيل المثال، متابعا: «أنا تعذبت جدًا في هذا المسلسل وأداء الدور، وكنت أجلس بانتظار المشهد الذي سأظهر فيه، بينما يصورون هم بالخارج وأنا بالداخل».

ونوه إلى تدخل المخرج محمد سامي بعدما رأى أن المسلسل «لن يخرج للنور ولن ينتهي» في ظل التأخير الرهيب، قائلا: «جاء الأستاذ محمد سامي، ورأى أن المسلسل بهذا الشكل مش هيخلص، التأخير رهيب جدًا، وطبعا أستاذ محمد سامي يهمه مراته جدًا ومن حقه، فتدخل بشكل كبير جدًا، بـ 3 وحدات تصوير 3 مخرجين فوق أستاذ محمد سامي، وكان أستاذ محمد سامي في المونتاج، يأمر ويوجه؛ بمعنى نريد أن نفعل كذا هنا، ونريد ضبط هذه، ونريد إعادة مشاهد».

وكشف «عزب» عن إعادته تصوير ثلاثة مشاهد خاصة به، مشددا أن المسلسل لم يكن ليكتمل لولا تدخله، قائلا: «لولا تدخل محمد سامي الموضوع مكنش هيتلم، كنا أنهينا20%، ولا يزال يتبقى 80%، ولم يكن متبقيا غير أسبوع أو عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، فتدخل الأستاذ سامي حماية لمراته، هطلع العمل يعني هطلع العمل».

وأضاف أن المخرج محمد علي كان حاضرا مع المخرج محمد سامي في المونتاج، مضيفا: «لولا تدخل محمد سامي مكنش المسلسل عُرض في رمضان، وكان من الممكن أن يتأجل مرة أخرى بجد، والأستاذ محمد سامي أنقذ الموقف».