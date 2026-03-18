باسم سمرة عن مسلسل الغاوي لأحمد مكي: لبس في الحيط

عبّر الفنان باسم سمرة عن رأيه في «مسلسل الغاوي» للفنان أحمد مكي، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2025، قائلًا: «لبس في الحيط».

وأضاف خلال تصريحات على برنامج "حبر سري"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مكي بحاجة لتقديم شخصية مختلفة عن «الكبير»، مضيفًا: «كان لازم يقعد يذاكر ويعمل دور مختلف عن الكبير خصوصًا إن هو مخرج».

ولفت إلى التشابه بين شخصية مكي في مسلسل «الغاوي» وفي «الكبير أوي»، مؤكدًا: «لا مش مختلف.. معجبنيش، علشان التكرار بيعلم الشطار».

ووجّه النصح لمكي بضرورة البحث عن شخصية يتفاعل معها وتصل للجماهير، قائلًا: «يذاكر ويدور على دور هو حاسه ومتفاعل معاه ويوصل للناس»، مضيفًا: «الكبير أوي أفيهات وضحك ودم خفيف».

وأشار إلى أن أحمد مكي يعمل مخرجًا بالأساس، لافتًا إلى لقاءهما الأول حين استدعاه لتمثيل إحدى الشخصيات باسم «طلقة»، قائلًا: «هو أحمد مخرج وأول مقابلة ليه كان جايبني علشان أعمل دور معاه اسمه طلقة».

وذكر أن مسيرته كممثل انطلقت مع الفنان عادل إمام، معلقًا: «راح ومرجعش بس هو كممثل لازم يذاكر ويشتغل على نفسه».