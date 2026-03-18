شهدت محافظة الإسكندرية استجابة سريعة وحاسمة من المحافظ أيمن عطية، عقب رصد واقعة قيام أحد سائقي شركة الصرف الصحي بتفريغ حمولة سيارته في الطريق العام، في تصرف أثار استياء المواطنين.

ووجّه المحافظ بفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المسؤولين عنها، مؤكدًا ضرورة عدم تكرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة، والتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات تمس الصحة العامة أو البيئة.

من جانبها، تقدمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية باعتذار رسمي لأهالي المحافظة، مؤكدة أن ما حدث يعد واقعة فردية لا تعكس نهج العمل داخل الشركة أو التزامها بالمعايير البيئية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، أعلنت الشركة اتخاذ عدة إجراءات فورية، شملت إحالة السائق المتسبب إلى النيابة العامة للتحقيق، وإيقاف مسؤول الحملة عن العمل، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المقصرين وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وأكدت الشركة أن هذا السلوك يخالف تمامًا القواعد المنظمة للعمل، مشددة على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام والانضباط، والحفاظ على حق المواطن السكندري في بيئة نظيفة وآمنة.