الأوقاف تعلن موعد بدء التصفيات الأولية للمسابقة العالمية الـ33 للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، بدء اختبارات التصفيات الأولية التمهيدية للنسخة الثالثة والثلاثين من المسابقة العالمية في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وحتى يوم الخميس 15 أبريل 2026، بمقار المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تأتي تمهيدًا لعقد التصفيات المركزية بمرحلتيها التحريرية والشفوية، مشيرة إلى نشر أسماء من لهم حق دخول الاختبارات بعد التأكد من استيفائهم جميع الشروط المعلنة مسبقًا، على أن تُجرى الاختبارات بكل مديرية وفق الضوابط المنظمة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المديريات والمتسابقين بالتعليمات المحددة، والحضور في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين جميع المتسابقين.

