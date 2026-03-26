الحرس الثوري الإيراني يفتح باب التطوع للمواطنين من سن 12 عاما

أطلق الحرس الثوري الإيراني، الخميس، حملة "مدافعو الوطن من أجل إيران"، لتجنيد "متطوعين فوق سن 12 عاما بهدف دعم من يدافعون عن الوطن خلال فترة الحرب".

جاء ذلك على لسان مساعد الشئون الثقافية والفنية في الحرس الثوري الإيراني، رحيم نادعلي، خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي.

وأوضح نادعلي، أن الحملة تتيح مشاركة الأفراد من مختلف التخصصات والمهارات، مضيفا: "قررنا إنشاء إطار يتيح لجميع الأشخاص المعنيين المساهمة في الدفاع عن الوطن وفقا لخبراتهم وقدراتهم".

وبيّن أن المشاركين في الحملة سيُكلفون بمهام متنوعة، منها، المشاركة في الدوريات وتقديم معلومات استخباراتية، وتفتيش المركبات، والدعم اللوجستي مثل توفير المركبات والمعدات وتنظيم قوافل داخل المدن.

إضافة إلى خدمات الإمداد مثل إعداد الطعام وتوزيع الاحتياجات وإصلاح المنازل المتضررة، وتقديم الرعاية الصحية من خلال إشراك الأطباء والممرضين في علاج المصابين.

وأشار نادعلي إلى أن الراغبين في التسجيل يمكنهم التوجه إلى مراكز الباسيج (قوات تتبع للحرس الثوري) في طهران، وملء الاستمارة للانضمام، مؤكدا أن الحملة مفتوحة للمتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسئولون بارزون، على رأسهم المرشد علي خامنئي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، إلا أن بعض الهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه فورا.