 الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. و7% ارتفاع في سعر النقل بعد رفع المحروقات - بوابة الشروق
الخميس 26 مارس 2026 7:19 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. و7% ارتفاع في سعر النقل بعد رفع المحروقات

السيد علاء
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 6:52 م | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 6:52 م

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، عدم وجود أية زيادات في أسعار الأسمدة المدعمة، وأن أسعارها ثابتة كما هي، موضحا أن هناك زيادة بقيمة 20 جنيها طرأت على تكاليف النقل واللوجستيات فقط، ويتم إضافتها على سعر الشيكارة زنة 50 كيلو.

وقال المصدر ، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن سعر شيكارة اليوريا والنترات تبلغ 270 جنيها، وتصل إلى 290 جنيها بعد إضافة زيادة سعر النقل واللوجستيات ومنها التخزين مثلا، مضيفا أن زيادة النقل تمثل 400 جنيه في الطن بنسبة 7% زيادة.

ولفت المصدر، إلى أن بداية تطبيق زيادة النقل في الأسمدة ستكون من مايو المقبل، وأن سبب الزيادة هي ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا، والتي أثرت على زيادة النقل والشحن بشكل عام.

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

