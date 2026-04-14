في مشهد غير مألوف داخل البيت الأبيض، نالت عاملة التوصيل (الدليفري) شارون سيمونز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ورقة بنجامين" فئة 100 دولار، بقشيشًا نظير توصيل وجبات سريعة.

وبحسب البيت الأبيض، كانت الأكياس التي تسلمها ترامب مليئة ببرجر بالجبن والبطاطس المقلية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي قدم الوجبات إلى موظفي الجناح الغربي بالبيت الأبيض، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبعد استلامه الوجبات، أخرج ترامب نقودًا من جيبه وأعطى سيمونز بقشيشًا قدره 100 دولار، وقدّمه على أنه معفى من الضرائب بموجب قانون "لا ضرائب على البقشيش" الذي قام بتوقيعه، بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز".

وخلال هذا الموقف، تحدثت سيمونز، المعروفة بلقب "جدة دور داش"، عن تأثير السياسة على دخلها، وقالت إنها حصلت على 11 ألف دولار من البقشيش خلال العام الماضي، وإن القانون وفّر عليها ما بين 3 إلى 4 آلاف دولار كانت تُدفع كضرائب.

وأوضحت سيمونز أن هذا البقشيش ساعدها في إعالة أسرتها، مشيرة إلى أن زوجها مصاب بالسرطان في المرحلة الثالثة، وأن تكاليف العلاج أثرت على مدخرات الأسرة.

وأضافت أنه حتى مع وجود تأمين صحي، فإن نفقات العلاج كانت مرتفعة.

وأشارت إلى أن التغيير الضريبي كان مفيدًا، إذ تساعدها هذه الأموال في تغطية تكاليف العلاج المستقبلية.

وبحسب منصة "دور داش" لتوصيل الطلبات، بدأت سيمونز، وهي جدة لعشرة أحفاد، العمل في توصيل الطلبات عام 2022، ومنذ ذلك الوقت أنجزت أكثر من 14 ألف عملية توصيل، ومثل ملايين العاملين في هذا المجال، يشكل البقشيش الجزء الأكبر من دخلها.