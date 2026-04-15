بنجلاديش تعتقل ستة أشخاص مع فقدان 250 آخرين في كارثة غرق قارب للروهينجا

أعلنت السلطات البنجلاديشية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة اعتقلت ستة من أصل تسعة أشخاص جرى إنقاذهم بعد غرق سفينة كانت تقل لاجئين من الروهينجا، مما أسفر عن فقدان نحو 250 شخصا في بحر أندامان.

وقال ضابط الشرطة سيف الإسلام لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عبر الهاتف، إنه تم التحفظ على الستة المعتقلين للاشتباه في تورطهم في عمليات اتجار بالبشر.

وأضاف قائلا: "نحن نحاول أيضا تحديد الشبكة المحلية المسؤولة عن استدراج الأشخاص للقيام برحلات بحرية خطرة إلى الخارج"، مشيرا إلى أن جميع المعتقلين الستة يحملون الجنسية البنجلاديشية.

وأوضح الضابط، أنه تمت إعادة الناجين الثلاثة الآخرين، وهم رجال من الروهينجا، إلى مخيمات اللاجئين.