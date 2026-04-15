الجيش الإسرائيلي يقتحم الخليل ويغلق لجنة زكاة ويعتقل وزير أوقاف سابق

اقتحمت قوات إسرائيلية، الأربعاء، عدة مناطق في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأغلقت مقر لجنة زكاة، كما داهمت جمعية خيرية في المدينة، بالتزامن مع اعتقال وزير أوقاف سابق.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة من الجيش اقتحمت بلدة إذنا غربي الخليل، وداهمت مقر لجنة الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف الفلسطينية، وعبثت بمحتوياته قبل أن تعلّق أمرا بإغلاقه.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت وزير الأوقاف السابق، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل، حاتم البكري، خلال مداهمة مقر الجمعية في منطقة الحاووز وسط المدينة.

وأضافت الوكالة أن القوات احتجزت الموجودين داخل المقر، بينهم صحفي، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، كما فرضت حصارا على محيط المكان ومنعت حركة المركبات خلال الاقتحام.

وبحسب شهود عيان، استمر الاقتحام عدة ساعات قبل انسحاب القوات، بعد تعليق إخطارات بإغلاق مقر الجمعية دون تحديد مدة الإغلاق.

وتدير الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل عددا من المؤسسات التعليمية والاجتماعية، بينها 9 مدارس تضم نحو 3 آلاف طالب، إضافة إلى رعايتها قرابة 6 آلاف يتيم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة الاقتحامات والاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية.