المستشار الألماني: خفض عدد الرحلات الجوية ليس خيارا بالنسبة للوفتهانزا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن ألمانيا لا بد أن تواصل الاعتماد على السفر الجوي.

وذكر ميرتس، اليوم الأربعاء، في حفل بمناسبة الذكرى الـ100 لتاسيس لوفتهانزا: "إن خفض عدد الرحلات الجوية ليس خيارا بالنسبة إلى ألمانيا كوجهة أعمال".

وأضاف: "لكي نحقق هذا، فنحن في حاجة إلى تقنيات مستدامة وصديقة للمناخ. لكي نحقق هذا، نحتاج إلى تنافسية أكبر وبتكاليف أقل".

وأشار المستشار، إلى أن شركة الطيران، التي وصفها بأنها "ذات أهمية استراتيجية"، شكلت صورة ألمانيا أكثر من أي شركة أخرى.

وشكر كارستن شبور الرئيس التنفيذي للوفتهانزا صراحة على إقرار الشركة، لأول مرة، بدورها في الحقبة النازية.

وبدأ حوالي 20 ألف من المضيفين الجويين في لوفتهانزا وشركتها التابعة سيتي لاين الإضراب منذ منتصف الليل.

ودعت نقابة المضيفين الجويين يو.إف.أو الألمانية، أعضاءها إلى الإضراب الذي سيستمر حتى نهاية غد الخميس؛ للضغط على إدارة الشركة من أجل تحسين ظروف العمل في إطار نزاع عمالي أوسع نطاقا.

ومن المتوقع إلغاء مئات الرحلات في مطاري فرانكفورت وميونخ الرئيسيين لشركة لوفتهانزا.