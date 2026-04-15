 القيادة المركزية الأمريكية: ننفذ دوريات في خليج عمان ضمن إجراءات محاصرة موانئ إيران - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أبريل 2026 6:42 م القاهرة
القيادة المركزية الأمريكية: ننفذ دوريات في خليج عمان ضمن إجراءات محاصرة موانئ إيران


نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 6:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 6:10 م

قالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إن السفن البحرية تنفذ دوريات في خليج عمان.

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس: «بينما تواصل القيادة تنفيذ حصار أمريكي على السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية فالقوات الأمريكية موجودة، يقظة، وجاهزة لضمان الامتثال».

\وفي وقت سابق من اليوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه لم تنجح أي سفينة في تجاوز الحصار على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «خلال الساعات الـ 48 الأولى من الحصار الأمريكي على السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية، لم تنجح أي سفينة في تجاوز القوات الأمريكية».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، امتثلت 9 سفن لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة والاتجاه نحو ميناء إيراني أو منطقة ساحلية».

 

