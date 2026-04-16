قال الكاتب الصحفي د. محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن حرب إيران حطمت كل الثوابت والنظريات، مجيبًا عن سؤال الإعلامي نشأت الديهي حول توقع اليوم التالي للحرب بأن الإجابة أصبحت صعبة جدًا.

- فوضى المعلومات وصعوبة الوصول للحقيقة

وأضاف، خلال برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، أن أصعب ما في هذه الحرب أن الناس كلها تبحث عن الأخبار والتعليقات، و60% منها على لسان مصادر مجهلة، مع عدم القدرة على تحديد من قال ماذا، وما هو الحقيقي من غير الحقيقي، بما في ذلك تصريحات دونالد ترامب نفسه، مؤكدًا إمكانية الجزم بأن كثيرًا من التصريحات الإيرانية تحتوي على قدر كبير من الكذب، حتى فيما يتعلق بأخبار مقتل قادتها، مع وجود تلاعب واضح بالأخبار، وبالتالي لا يستطيع أحد تحليل هذه الأكاذيب تحليلًا منطقيًا يُبنى عليه.

- مأزق متبادل ومحاولات للتهدئة

وأكد أن النقطة الأهم الآن هي أن المواطن يستطيع أن يجزم أن أمريكا في مأزق، وإيران أيضًا في مأزق، وكلاهما يبحثان عمن ينزلهما من الشجرة التي تورطا فيها، لافتًا إلى أن تحليل التصريحات، خاصة خلال الأيام الأربعة الأخيرة، يكشف ميلًا إلى الهدوء نسبيًا، مع عدم الاقتناع بتصريحات ترامب الأخيرة بشأن انتهاء الحرب، في ظل تناقض تصريحاته السابقة.

- حرب استنفدت سيناريوهاتها مبكرًا

وأبدى دهشته من هذه الحرب، واصفًا إياها بأنها من غرائب الحروب؛ إذ بدأت قوية جدًا، ونُفذت فيها كل السيناريوهات خلال الأسبوع الأول، من مقتل المرشد إلى ضرب الخليج، ونشاط الأذرع من الحوثيين وحزب الله والحشد الشعبي، واستهداف المؤسسات النووية والمصانع الباليستية في إيران، مع التأكيد أن كل شيء حدث في أسبوعها الأول، وأن التوقع بإنهائها يظل صعبًا.

- خسائر اقتصادية وتراجع الصورة الذهنية لترامب

وعدد الخسائر التي نتجت عن الحرب حتى الآن، وفي صدارتها الخسائر الاقتصادية، مشيرًا إلى تراجع كبير في شعبية ترامب، واندلاع مظاهرات ضده بشكل غير مسبوق، مع وجود دعاوى لعزله من الحكم، إلى جانب تراجع صورته الذهنية كرجل سلام، رغم الترويج السابق لها وتكريسها في اتفاقية شرم الشيخ، مقابل عودته إلى صورة الرجل الذي يميل للحرب.

وأضاف أن العالم كله تضرر من ارتفاع الأسعار ونقص الوقود، مع خسارة ترامب لتحالفاته في أوروبا، وظهور خلافات حقيقية ومعلنة ضد أمريكا لأول مرة، موضحًا أن الصورة الذهنية التي حاول ترسيخها كقائد لأقوى دولة في العالم، خاصة بعد اعتقاله رئيس فنزويلا، تعززت في بداية الحرب باغتيال عدد من القادة في إيران، لكنها تراجعت مع استمرارها، بما لا يعكس قوة بقدر ما يعكس ارتباكًا، في ظل صعوبة التوقع بمسارها، مع دعوات عالمية لإنهائها بعد أن أطاحت بكل النظريات السابقة.

- تحالف إقليمي محتمل ومراجعات مطلوبة من إيران



وتحدث عن فوائد هذه الحرب، معتبرًا أن أهمها البحث عن تحالف إقليمي قوي يواجه إسرائيل بشكل رئيسي، موضحًا أن بذرة هذا التحالف موجودة في التقارب الدبلوماسي الذي قد يتحول إلى عسكري بين مصر وتركيا وباكستان والسعودية، مع إمكانية انضمام بعض دول الخليج إليه لاحقًا.

وأضاف أن هذا التحالف يمكن أن يكون في مواجهة إسرائيل، في ظل ما وصفه بإثباتها خلال العامين الماضيين امتلاك أطماع وشراهة للعداوات في المنطقة، مقابل ضرورة مراجعة إيران لسلوكها باعتبارها سبب الأزمة الرئيسية، نتيجة عدم اختيارها السلام، واستمرارها لعقود مصدر قلق لجيرانها، مع استخدام الأذرع في تفتيت المنطقة بدلًا من توجيهها لمواجهة إسرائيل، بما يجعلها سببًا رئيسيًا في تدخل أمريكا.

وأكد أن الخليج استعد لهذه المعركة جيدًا عبر سنوات طويلة من تطوير التسليح، متسائلًا عن حجم الثمن الذي دفعته دول الخليج والدول العربية نتيجة ما وصفه برعونة إيران وإصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية، مستشهدًا بواقعة لبنان وطرد السفير الإيراني وإصراره على البقاء.

وتابع أن حجم الإنفاق الذي وجه لمواجهة إيران أو للحد من سلوكها في المنطقة، لو تم توجيهه لمواجهة إسرائيل أو لتنمية الدول، لكان الواقع مختلفًا كثيرًا، وكذلك الحال لو تم توجيه تكلفة التدخل في دول الجوار نحو مواجهة إسرائيل.

وأكد أن إسرائيل استفادت كثيرًا من هذه الحرب، مستدلًا بتصريحات بنيامين نتنياهو التي وصفها بالمستفزة، بشأن أخلاقية الجيش الإسرائيلي، أو هجومه على أوروبا واتهامها بضعف أخلاقي، رغم ما وصفه بعودة أوروبا لإنسانيتها واتخاذها مواقف محترمة.

- صلابة الداخل المصري وطرح تشريعي للمخزون الاستراتيجي

وقال إن الحرب أثبتت على المستوى المصري قوة ومعدن المواطن، الذي تحمّل التبعات بالالتفاف حول قيادته وصبره وإدراكه للضغوط التي تتحملها الدولة، في ظل تأثر مصر بكل التداعيات الاقتصادية للحرب.

وأضاف أنه شارك في ندوة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث طُرح مقترح للدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، بشأن قانون يتعلق بالمخزون الاستراتيجي في أوقات الحرب، في ظل طرح هذا التساؤل سابقًا، مع الإشارة إلى سبق بعض دول الخليج في تطبيقه.