رئيس وزراء باكستان يصل السعودية لبحث الجولة الثانية من مفاوضات أمريكا وإيران

وصل إلى جدة اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في زيارة إلى المملكة يلتقي خلالها مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للبحث مساعي إسلام آباد لجولة ثانية محتملة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

تأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني، إلى المملكة ضمن جولة دبلوماسية تشمل السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي بلاده لجولة ثانية محتملة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن شريف سيقوم بزيارات رسمية مكثفة لأربعة أيام، تشمل السعودية وقطر وتركيا، في الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري.

كانت جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عقدت في إسلام أباد قد فشلت في تسوية الخلافات بين البلدين بشأن اليورانيوم المخصب من بين نقاط أخرى.