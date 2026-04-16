المستشار العسكري للمرشد الإيراني يهدد بإغراق السفن الأمريكية في مضيق هرمز

حذّر المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأربعاء، من أن إيران ستغرق السفن الأمريكية في مضيق هرمز إذا قررت الولايات المتحدة القيام بدور "الشرطي" في الممر المائي الحيوي.

وتفرض الولايات المتحدة حصارا عسكريا على الموانئ الإيرانية بعدما عطلت إيران الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز خلال أكثر من ستة أسابيع من الحرب المتوقفة حاليا في ظل هدنة هشّة لمدة أسبوعين.

وقال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني والذي عينه خامنئي مستشارا عسكريا الشهر الماضي، للتلفزيون الرسمي: "يريد ترامب أن يصبح شرطي مضيق هرمز. هل هذه هي وظيفتك حقا؟ هل هذه هي وظيفة جيش قوي مثل جيش الولايات المتحدة؟"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف رضائي - مرتديا زيه العسكري، "ستغرق سفنكم هذه بصواريخنا الأولى، وقد شكلت خطرا كبيرا على الجيش الأمريكي.. من المؤكد أنها ستكون عرضة لصواريخنا، ويمكننا تدميرها".

واعتبر رضائي الذي لطالما اعتُبر متشددا حتى داخل الحرس الثوري، أنه سيكون "رائعا" لو شنّت الولايات المتحدة غزوا بريا لإيران، وقال: "سنأخذ آلاف الرهائن، وسنحصل على مليار دولار مقابل كل رهينة"، وفق الوكالة.

وتابع: "أنا لست مؤيدا لتمديد وقف إطلاق النار على الإطلاق، وهذا رأي شخصي"، من دون الخوض في التفاصيل.

ومحسن رضائي شخصية مخضرمة وذات مكانة مرموقة في إيران، وقد قاد الحرس الثوري بين عامَي 1981 و1997.