شقيق الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على نوبل للسلام يعلن تدهور صحتها في السجن

أفاد شقيق الحائزة على جائزة نوبل للسلام الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، بأنها في حالة صحية حرجة عقب تعرضها لنوبة قلبية، وذلك وفق ما قاله يوم الأربعاء.

وكتب حميد رضا محمدي على منصة إكس أن شقيقته تعاني من ضعف شديد منذ إصابتها بالنوبة القلبية في أواخر مارس ، كما فقدت قدرا كبيرا من وزنها، ما أثار مخاوف جدية داخل الأسرة.

وأضاف أن الرعاية الطبية داخل السجن غير كافية أيضا، وهي مسألة أثارها مناصروها في السابق.

وتقضي نرجس، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2023 تقديرا لنشاطها ضد قمع النساء وعقوبة الإعدام في إيران، عقوبتها في سجن بمدينة زنجان.

ووفقا لمحاميها، حكم عليها مجددا في أوائل فبراير بالسجن لعدة سنوات، كما تواجه حظرا من السفر لمدة عامين.

وكانت تقارير سابقة أثارت بالفعل مخاوف بشأن عدم كفاية الرعاية الطبية، بما في ذلك دعوات لتوفير رعاية قلبية عاجلة.