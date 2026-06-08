الجيش الإيراني يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل

أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، في بيان رسمي، توقف العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل.

وحذر في بيان، نقلته وكالة «فارس»، مساء الاثنين، من رد «أشدّ قسوةً وإيلامًا» حال استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك في جنوب لبنان.

وأوضح أن الهجوم الإيراني على الأراضي المحتلة، جاء ردًا على الاعتداءات والفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أن المفاوضات النهائية بشأن «السلام» لاتزال جارية.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الاثنين، أن هذه المفاوضات قد تواجه عراقيل بسبب ما وصفه بـ«الجهل أو الحماقة».

وشدد على أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيظل قائمًا، وبكامل قوته وفعاليته، لحين التوصل إلى «اتفاق نهائي».

وفي وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورًا.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورًا عن إطلاق النار».