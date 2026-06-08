القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيراني: إسرائيل أقرب إلى الانهيار اليوم من أي وقت مضى

بن الرضا: سنواصل دعم القوات المسلحة بقوة ولن نتراجع في الدفاع عن مصالحنا وأمن بلادنا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني ماجد بن الرضا، إن إسرائيل «أصبحت أقرب إلى الانهيار والسقوط اليوم أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدًا استمرار دعم وزارة الدفاع للقوات المسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن بن الرضا، اليوم الاثنين، تأكيده أن الوزارة تواصل تنفيذ مهامها لدعم القوات المسلحة ورفع جاهزيتها الدفاعية والقتالية.

وأضاف أن بلاده لن تتراجع عن الدفاع عن مصالحها وأمنها، مشددًا على تسخير جميع القدرات الدفاعية والإسنادية لدعم القوات المسلحة حتى «معاقبة المعتدي»، بحسب تعبيره.

كما أدان المسئول الإيراني ما وصفها بجرائم إسرائيل ضد المدنيين والأطفال، معتبرًا أن استمرار هذه الممارسات عزز إرادة دول المنطقة في مواجهتها.

وأكد بن الرضا أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل أداء مهامها الدفاعية، فيما تواصل وزارة الدفاع تقديم الدعم الكامل لها.